Супрун заявила про тиск на МОЗ через передачу всіх закупівель ліків міжнародним організаціям

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун поскаржилася на тиск з боку правоохоронних органів через передачу всіх закупівель ліків міжнародним організаціям.

"24.01.2017 до нас у Міністерство приходив старший оперуповноважений департаменту захисту економіки Національної поліції України з метою доступу до документів. Ухвала, з якої по документи МОЗ прийшли слідчі - прострочена, її термін дії добіг кінця 19.01.2017", - повідомила Супрун у Facebook та оприлюднила посилання на ухвалу суду.

"Національна поліція розслідує як Програма розвитку ООН закуповувала для МОЗ ліки за сімома державними програмами. На думку тих, хто ініціював слідство - за завищеними цінами. Дивним чином подібні припущення розходяться з підрахунками громадських організацій та Міністерства", - написала Супрун.

"Боротьба з нашою командою і рішеннями тільки набирає обертів, і в будь-який момент робота міжнародних організацій та увесь закупівельний цикл можуть бути паралізовані", - вважає Супрун.

При цьому Уляна Супрун вказала на те, що у справі екс-керівника МОЗ часів Януковича Раїси Богатирьової останні ухвали слідчі брали 2 роки тому. Супрун наголосила, що саме схеми та переплати МОЗ часів Багатирьової змусили Україну вдатися до закупівлі ліків через міжнародні організації.

За версією поліції, ПРООН закупило ліки за цінами, які на 50% перевищують середньоєвропейські ціни та на 20-40% перевищують середні ціни в Україні. При цьому ПРООН не виконала умов договору та поставила тільки 75% від запланованого обсягу ліків.

Нагадаємо, що у перший день нового року кардіохірург Борис Тодуров на своїй сторінці у Facebook заявив, що державні закупівлі препаратів і витратних матеріалів для лікування серцево-судинних хвороб зірвані й звинуватив у непроведенні тендерів особисто очільницю МОЗ Уляну Супрун.

До того ж, він заявив про перешкоджання міністерством охорони здоров'я у відкритті філіалів Інституту серця на Донеччині й Луганщині. На бік кардіохірурга Тодурова стали інші лікарі, також депутати "Опозиційного блоку", а комітет Ради запросив сторони конфлікту для з'ясування ситуації.

Депутати від "Опозиційного блоку" пропонують визнати незадовільною роботу т.в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Відтак, заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд опублікувала на своїй сторінці у Facebook диплом про вищу медичну освіту в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

На захист Уляни Супрун та її команди виступив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він заявив, що всі попередні роки в міністерстві панувала корупція, а теперішнє керівництво робить кроки, аби її подолати. З медиками ж закликав шукати порозуміння в дискусіях. На підтримку Супрун виступили ще кілька урядовців.

"Безумовно, цей нормальний процес комусь дуже не подобається. Але позиція уряду чітка і правильна – ідеологія, яка була ще схвалена попереднім урядом, про передачу міжнародних закупівель за препарати міджнародним організаціям, абсолютно правильна", - наголосив віце-прем'єр Павло Розенко.