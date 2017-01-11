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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Син Авакова вважає "справу рюкзаків" політичною

Адвокати Авакова просять суд повністю відмовити у задоволенні клопотання САП
Син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков назвав "справу рюкзаків" політичною.
Син Авакова вважає "справу рюкзаків" політичною Олександр Аваков. Фото: соцмережі

Про це він заявив в ході судового засідання у середу, передає кореспондент УП.

"Вважаю цю справу максимально політично заангажованою. Тут немає нічого спільного з верховенством права", - сказав він.

Водночас адвокати Авакова просять суд повністю відмовити у задоволенні клопотання САП щодо взяття під варту сина міністра з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, вчора, 31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Сьогодні, 1 листопада підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

Раніше, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

 

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01 11 2017 20:14
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