Син Авакова вважає "справу рюкзаків" політичною

Син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков назвав "справу рюкзаків" політичною.

Про це він заявив в ході судового засідання у середу, передає кореспондент УП.

"Вважаю цю справу максимально політично заангажованою. Тут немає нічого спільного з верховенством права", - сказав він.

Водночас адвокати Авакова просять суд повністю відмовити у задоволенні клопотання САП щодо взяття під варту сина міністра з альтернативою внесення застави.