Тереза Мей назвала умову повернення до формату Великої вісімки з Росією
За її словами, РФ не отримає запрошення повернутися до групи G7 до припинення втручання у справи інших держав, повідомляє DW.
Рішення виключити Росію із зустрічей найбільших індустріальних країн ухвалили через "незаконну анексією" Криму, зазначила прем'єр-міністр під час виступу у британському парламенті.
На думку Мей, "будь-які розмови" про повернення неможливі, "поки Росія не змінить свого ставлення".
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення до формату "Великої вісімки" за участю Росії.
Президент Європейської Ради Дональд Туск виступив проти перегляду формату.
Президент Росії Володимир Путін оцінив перспективи повернення країни до складу G8.
Президент України Петро Порошенко подякував лідерам G7 та ЄС за "потужний сигнал підтримки".
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