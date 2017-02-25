Терористи не прийняли пропозиції Савченко щодо обміну полоненими

Бойовики вимагають обміну "всіх на всіх"

У самопроголошеній "ДНР" вважають неприйнятними умови обміну полоненими, висунуті українським нардепом Надією Савченко.

Бойовики вимагають обміну "всіх на всіх", однак Україна готова передати сепаратистам 250 полонених, хоча за списками їх 475, пише РІА "Новости" із посиланням на "уповноваженого з прав людини" так званої "ДНР" Дар’ю Морозову.

"Ті пропозиції, які Надія озвучувала через інтернет та ЗМІ, вони неприйнятні в цьому випадку", – сказала Морозова журналістам.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко опублікувала список українських полонених, яких вона відвідала на окупованій території Донецької області.

Учора інформаційний ресурс терористичної організації "ДНР" заявив, що депутат Верховної Ради України Надія Савченко приїхала в Донецьк.

Згодом, народний депутат України Надія Савченко, коментуючи свою поїздку на підконтрольну "ДНР" територію, заявила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити українських полонених.

Сьогодні американський журналіст Патрік Ланкастер оприлюднив фото і відео візиту народного депутата України Надії Савченко до українських полонених, яких утримують в окупованому Донецьку.