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Томос про автокефалію завершить утвердження незалежності України, - Порошенко

"Автокефалія - питання української національної безпеки"
Отримання Україною Томоса про автокефалію завершить утвердження її незалежності і самостійності.
Томос про автокефалію завершить утвердження незалежності України, - Порошенко Фото: president.gov.ua

"Томос про автокефалію завершить утвердження незалежності України і самостійності нашої держави, зміцнить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Він посилить права і свободи громадян. Особливо тих, які зараз перебувають поза спілкуванням зі світовим православ'ям", - заявив Порошенко  під час заходів з нагоди святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі-України, яке транслював телеканал "112 Україна". 

Президент наголосив, що автокефалія - це питання української незалежності, питання української національної безпеки і питання всієї світової геополітики.

Нагадаємо, вчора Петро Порошенко зустрівся з делегацією Вселенського патріархату, яка прибула в Україну для участі у святкових заходах з нагоди святкування 1030-річчя хрещення України-Русі. Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив у посланні намір дарувати українській Церкві автокефалію.

Нагадаємо, правоохоронці в Києві перейшли на посилений режим роботи у зв'язку із заходами з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі 27 і 28 липня. Участь у Хресній ході в центрі Києва у п'ятницю, 27 липня, взяли щонайменше 200 тис. осіб. Біля Кабінету міністрів під час ходи вірян поліція затримала трьох людей.

У суботу, 28 липня, у зв'язку із заходами до 1030-річчя Хрещення Русі в центрі Києва перекриють рух.

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28 07 2018 11:30
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