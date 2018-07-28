Томос про автокефалію завершить утвердження незалежності України, - Порошенко
"Томос про автокефалію завершить утвердження незалежності України і самостійності нашої держави, зміцнить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Він посилить права і свободи громадян. Особливо тих, які зараз перебувають поза спілкуванням зі світовим православ'ям", - заявив Порошенко під час заходів з нагоди святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі-України, яке транслював телеканал "112 Україна".
Президент наголосив, що автокефалія - це питання української незалежності, питання української національної безпеки і питання всієї світової геополітики.
Нагадаємо, вчора Петро Порошенко зустрівся з делегацією Вселенського патріархату, яка прибула в Україну для участі у святкових заходах з нагоди святкування 1030-річчя хрещення України-Русі. Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив у посланні намір дарувати українській Церкві автокефалію.
Нагадаємо, правоохоронці в Києві перейшли на посилений режим роботи у зв'язку із заходами з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі 27 і 28 липня. Участь у Хресній ході в центрі Києва у п'ятницю, 27 липня, взяли щонайменше 200 тис. осіб. Біля Кабінету міністрів під час ходи вірян поліція затримала трьох людей.
У суботу, 28 липня, у зв'язку із заходами до 1030-річчя Хрещення Русі в центрі Києва перекриють рух.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі