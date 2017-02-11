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Трамп закликав стратити терориста з Нью-Йорка

Влада США вважає, що чоловік мав намір задавити ще більше людей на Бруклінському мосту
Президент США Дональд Трамп закликав стратити терориста, який скоїв наїзд на групу велосипедистів у Нью-Йорку.
Трамп закликав стратити терориста з Нью-Йорка Фото: abcnews.com

"Нью-йоркський терорист був щасливий, коли він попросив повісити прапор ІДІЛ у своїй лікарняній палаті. Він убив 8 осіб, і важко поранив 12. Він повинен прийняти смерть", - написав американський президент у своєму мікроблозі в Twitter.

 

Нагадаємо, що в Нью-Йорку невідомий навмисно наїхав на орендованій вантажівці на людей біля Всесвітнього торгового центру в нижньому Манхеттені. Потім вийшов з машини, з травматичною зброєю в руках. Підозрюваний був поранений поліцією і взятий під варту.

В результаті теракту загинули вісім осіб і серйозно поранені 11. Джерела в правоохоронних органах ідентифікували підозрюваного як Сайфулло Хабібуллайовича Саіпова, 29-річного чоловіка з Тампи, штат Флорида. Він приїхав в США в 2010 році з Узбекистану.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився посилити програму відбору іноземців при в'їзді до країни. Також Трамп  заявив про намір розпочати роботу над скасуванням "лотереї розмаїття" (Diversity VISA) для отримання посвідок на проживання.

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02 11 2017 09:58
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