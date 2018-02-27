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Трамп заявив про готовність до переговорів з КНДР на "певних умовах"

Дональд Трамп: Проблему КНДР повинні були вирішити попередні президенти
Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Північною Кореєю можливі тільки на певних умовах.
Трамп заявив про готовність до переговорів з КНДР на "певних умовах" Фото: ap.org

"Вони хочуть переговорів. І ми теж хочемо переговори, тільки на певних умовах. В іншому випадку розмови не буде", - сказав Трамп на зустрічі з губернаторами штатів США в Білому домі, передає Yonhap.

Очільник Білого дому не уточнив, що має на увазі під "певними умовами".

Водночас Трамп дорікнув попереднім адміністрація за те, що вони не змогли вирішити проблему ядерних амбіцій КНДР.

"Інші президенти повинні були вирішити цю проблему задовго до мого приходу. Вони вели переговори протягом 25 років, і ви знаєте, що сталося? Нічого", - сказав він.

Нагадаємо, що очільник делегації Північної Кореї під час переговорів з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном заявив, що Пхеньян готовий провести переговори з США.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що якщо США хочуть почати переговори з КНДР, вони повинні знизити планку вимог.

Нагадаємо, Сполучені Штати розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.

Північна Корея засудила нові санкції США, звинувативши Вашингтон у спробі підірвати поліпшення міжкорейських відносин під час зимових Олімпійських ігор.

Раніше віце-президент США Майкл Пенс заявив, що США готові провести переговори з КНДР, але тиск на Північну Корею триватиме, допоки країна не відмовиться від ядерної програми.

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27 02 2018 07:19
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