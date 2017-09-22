Ціни на м'ясо в Україні продовжують зростати
На сьогодні 1 кг яловичини в Україні коштує майже 111 грн., що на 1,04% більше ніж 10 днів тому. Якщо ж порівняти з аналогічним періодом серпня, то ріст ціни становить 3,5 %, повідомляє Аналітичний департамент УАК, спираючись на дані Державної служби статистики.
Ціна курятини також зросла. З початку звітного періоду вона піднялася на 30 коп., або на 0,5% і тепер кілограм в середньму можна купити за 55,31 грн. Порівняно з 21 серпням курятина подорожчала на 3,9%
А от ціна на свинину, порівняно з минулим звітом, майже не змінилася і становить 104,17 грн/кг, проте порівняно з аналогічними даними за серпень вартість цього продукту піднялася аж на 5,2%.
Рекордсменом у подорожчанні за звітний період стало сало, ціна на яке зросла аж на 4,3% і тепер в середньому становить 57,45 грн/кг, тоді як 21 серпня воно коштувало 49,6 грн/кг (+15,8%).
Нагадаємо, що в липні, порівняно з червнем 2017 року, споживчі ціни в Україні зросли на 0,2%. Найбільше у ціні підскочили м'ясо, тютюнові вироби, медичні послуги та залізничні перевезення.
У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в найближчі тижні в Україні знизяться ціни на м'ясну продукцію.
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