Турецькі спецслужби викрали з України двох турків, які переховувались від політичних репресій

12 липня турецька розвідка MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) викрала з України двох громадян Туреччини.

За інформацією ддеського видання "Думская" мова йде про журналіста Юсуфа Інана. Його звинувачують у членстві в організації Фетхуллаха Ґюлена, яку в Туреччині вважають терористичною. Інан після спроби військового перевороту 2016 року виїхав з Туреччини. Журналіст віддалено із України керував інтернет-виданням, яке працювало з ізмирськими темами. Видання критикувало владу партії "Справедливості і Розвитку".

Довідка: Фетхуллах Ґюлен — турецький проповідник та письменник, засновник FETO — суспільно-політичного руху. Ґюлен з 1999 року проживає в США. Анкара звинувачує його у підготовці спроби військового перевороту в країні, який здійснили 15 липня 2016 року — він закінчився невдачею. FETO визнана в Туреччині терористичною організацією.

Також турецькі спецслужби викрали бізнесмена Саліха Зегі Ігіта. До нього підійшли двоє незнайомців і заговорили з ним турецькою мовою. Після того як Саліх Зегі сів у машину, його скрутили і вивезли на територію турецького консульства. Потім його силою таємно перевезли до Туреччини. Зараз Саліх Зегі Ігіт знаходиться в слідчому ізоляторі в місті Мерсін в Туреччині.



Саліх Зегі Ігіт. Фото: Думская

Подібні методи MIT (турецька розвідка) використовувала у Косово та Азербайджані.

Операцію із затримання своїх громадян в Україні турецькі спецслужби здійснили без офіційного погодження з українською владою. Друзі викрадених розповіли, що судових рішень про їх екстрадицію до Туреччини не було.

Турецький журналіст і політичний емігрант Юнус Ердоглу, який проживає в Києві, повідомив, що турецька влада склала перелік людей, які знаходяться в Україні і яких необхідно викрасти.

"Зараз турецька влада склала список з восьми чоловік — політбіженців, громадян Туреччини, які виступають проти [президента Туреччини Реджепа Тайіпа] Ердогана. Цей список був озвучений владою. Всіх збираються викрасти з України, куди вони приїхали, ховаючись від режиму Ердогана. Тобто планується повна зачистка опозиціонерів, які живуть в Україні. На жаль, звертатися зі скаргами і заявами або проханнями про захист до української влади ми не можемо. З однієї причини — після викрадення цих двох громадян Туреччини на Україні прес-секретар Ердогана заявив, що він дякує владі України за співпрацю в поверненні громадян Туреччини на батьківщину. Як ми можемо довіряти тим, хто співпрацює з ердогановскімі спецслужбами?", — заявив Ердоглу.

Нагадаємо, що турецька влада вже звільнила близько 160 тисяч держслужбовців зі своїх посад після невдалої спроби держперевороту.

Відзначимо, що ухвалені на референдумі поправки до конституції Туреччини нададуть президенту країни Реджепу Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на посаді 10 років.