У прокуратурі пояснили як Насіров порушував закон в інтересах Онищенка

Слідчі вимагають взяти Насірова під варту та звільнити з ДФС

Слідчі пояснили, чому саме повідомили про підозру очільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову.

У відомстві зазначили, що будуть клопотати про обрання запобіжного заходу щодо Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади.

САП наводить слова свого керівника Назара Холодницького, який пояснив, що розслідування щодо "газової справи" народного депутата Олександра Онищенка вимагає встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників схеми незаконного збагачення. При цьому, за його словами, очільника ДФС вже допитували в рамках цього провадження.

"Оперативним шляхом нам стало відомо про можливий виїзд підозрюваного за кордон, а також існувала ймовірність знищення доказів, тому прокурором вчора було прийнято рішення про проведення низки невідкладних процесуальних дій", - наголосив Холодницький.

Він зазначив, що коли вчора у цій справі почалися слідчі дії, то Насіров одразу опинився у лікарні "Феофанія".

Таким чином слідчі стверджують, що протягом 2015-2016 Насіров діяв в інтересах Онищенка та надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку щодо ухвалення безпідставних рішень стосовно розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

"Протягом зазначеного періоду Роман Насіров самостійно ухвалював незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Ці рішення були ухвалені ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обргрунтування та законних підстав, що спричинило державі підтверджену висновком експерта шкоду близько 2 мільярдів гривень", - підсумували у САП.

Зазначимо, під палатою Романа Насірова, а також під самою будівлею лікарні "Феофанія", чергують детективи НАБУ, аби глава ДФС не зміг втекти.