У Берліні протестують проти "нацистів AfD": є перші затримані

За даними поліції Берліна, деякі учасники акції кидали каміння та пляшки в поліцейських

На берлінській площі Alexanderplatz, де партія Альтернатива для Німеччини (Alternative für Deutschland, AfD) святкує високий результат на виборах, зібрався стихійний мітинг.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під будівлею торгівельного центру FitX на Александерплац, де проходить післявиборна вечірка АдН, зібралося понад тисячу людей, їх кількість збільшується попри дощ.

У розмові з кореспондентом "Європейської правди" люди повідомили, що самоорганізувалися за домогою соцмереж.

Люди вигукують антифашистські гасла: "Ми проти нацистів", " Біженцям тут раді", "Геть нацистську пропаганду". Також популярними є кричалки "AfD – фашисти" та "Нацистські свині".

Учасники акції кидають пляшки у напрямку другого поверху торгівельно-розважального центру, де відбувається святкування АдН.

"Ми дуже розчаровані результатом, хоч він і був очікуваний", – розповіла одна з учасниць акції.

Також, окрім позапартійних активістів, на мітингу помічені представники партії "ліві".

Як зазначає видання, на стихійному протесті відбулося перше затримання, а мітинги розпочалися також в інших містах.

Достеменно невідомо, які претензії до затриманої дівчини має поліція, однак журналісти чули дзвін пляшки, кинутої в бік медіазони; невдовзі після того поліцейські витягли з натовпу одну з учасниць протесту.

Мітингарі перекрили половину проїжджої частини Отто Браун штрассе, розташованої поруч з місцем стихійного протесту.



Фото: reuters.com

Як повідомляє DW, за даними поліції Берліна, деякі учасники акції кидали каміння та пляшки у поліцейських, які не підпускали натовп до будівлі. Декількох агресивно налаштованих учасників протесту було затримано.

Нагадаємо, в Німеччині 24 вересня обирали Бундестаг. Вибори визначать, які партії керуватимуть у країні наступні чотири роки. Правлячий блок Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз лідирує за результатами екзит-полів. Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримала 13%.

Заступниця голови СДПН Мануела Швезіґ після оприлюднення прогнозів щодо результатів виборів до Бундестагу заявила, що партія піде в опозицію.