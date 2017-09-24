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У Берліні протестують проти "нацистів AfD": є перші затримані

За даними поліції Берліна, деякі учасники акції кидали каміння та пляшки в поліцейських
На берлінській площі Alexanderplatz, де партія Альтернатива для Німеччини (Alternative für Deutschland, AfD) святкує високий результат на виборах, зібрався стихійний мітинг.
У Берліні протестують проти "нацистів AfD": є перші затримані Фото: eurointegration.com.ua

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під будівлею торгівельного центру FitX на Александерплац, де проходить післявиборна вечірка АдН, зібралося понад тисячу людей, їх кількість збільшується попри дощ.

У розмові з кореспондентом "Європейської правди" люди повідомили, що самоорганізувалися за домогою соцмереж.

Люди вигукують антифашистські гасла: "Ми проти нацистів", " Біженцям тут раді", "Геть нацистську пропаганду". Також популярними є кричалки "AfD – фашисти" та "Нацистські свині".

Учасники акції кидають пляшки у напрямку другого поверху торгівельно-розважального центру, де відбувається святкування  АдН.

"Ми дуже розчаровані результатом, хоч він і був очікуваний", – розповіла одна з учасниць акції.

Також, окрім позапартійних активістів, на мітингу помічені представники партії "ліві".

Як зазначає видання, на стихійному протесті відбулося перше затримання, а мітинги розпочалися також в інших містах.

Достеменно невідомо, які претензії до затриманої дівчини має поліція, однак журналісти чули дзвін пляшки, кинутої в бік медіазони; невдовзі після того поліцейські витягли з натовпу одну з учасниць протесту.

Мітингарі перекрили половину проїжджої частини Отто Браун штрассе, розташованої поруч з місцем стихійного протесту.


Фото: reuters.com

Як повідомляє DW, за даними поліції Берліна, деякі учасники акції кидали каміння та пляшки у поліцейських, які не підпускали натовп до будівлі. Декількох агресивно налаштованих учасників протесту було затримано.

Нагадаємо, в Німеччині 24 вересня обирали Бундестаг. Вибори визначать, які партії керуватимуть у країні наступні чотири роки. Правлячий блок Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз лідирує за результатами екзит-полів. Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримала 13%.

Заступниця голови СДПН Мануела Швезіґ після оприлюднення прогнозів щодо результатів виборів до Бундестагу заявила, що партія піде в опозицію.

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24 09 2017 22:48
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