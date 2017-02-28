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У Чернівецькій області бойовика "ДНР" заочно засуджено до 11 років позбавлення волі

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення
34-річного жителя Донецької області засудили до 11 років в'язниці за участь у терористичній організації "ДНР".
У Чернівецькій області бойовика "ДНР" заочно засуджено до 11 років позбавлення волі Фото: vikka.ua

"У суді доведено, що обвинувачений з травня 2014 року є членом терористичної організації "ДНР" та брав активну участь в бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України та працівників правоохоронних органів поблизу Донецького аеропорту", - повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь в діяльності терористичної організації).

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.

Нагадаємо, що Сєвєродонецький міський суд Луганської області засудив до 3 років позбавлення волі бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Раніше суд в Донецькій області засудив громадянина Росії до 11 років в'язниці з конфіскацією майна за участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків так званої "ДНР".

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28 02 2017 20:57
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