У Чернівецькій області бойовика "ДНР" заочно засуджено до 11 років позбавлення волі
"У суді доведено, що обвинувачений з травня 2014 року є членом терористичної організації "ДНР" та брав активну участь в бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України та працівників правоохоронних органів поблизу Донецького аеропорту", - повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь в діяльності терористичної організації).
Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.
Нагадаємо, що Сєвєродонецький міський суд Луганської області засудив до 3 років позбавлення волі бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки".
Раніше суд в Донецькій області засудив громадянина Росії до 11 років в'язниці з конфіскацією майна за участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків так званої "ДНР".
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