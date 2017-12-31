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У чоловіка, який захопив заручників на Укрпошті, виявили психічні розлади, - Шкіряк

Медики вже проводять всі необхідні експертизи
Харків'янин Володимир Безух, який захопив відділення Укрпошти з 11 заручниками, мав психічні проблеми зі здоров'ям.
У чоловіка, який захопив заручників на Укрпошті, виявили психічні розлади, - Шкіряк Фото: hk.npu.gov.ua

Про це заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк в ефірі "112 Україна".  

За словами Шкіряка, медики вже проводять всі необхідні експертизи, однак зараз уже можна говорити, що Безух мав певні психічні розлади.

"Зараз тривають всі необхідні експертизи, взяті зразки сечі, крові на вміст алкогольних і наркотичних речовин, але по тій інформації, яку відкрито, там були реальні психічні проблеми, навіть був притягнутий до переговорів його психіатр. Ця людина мала кримінальну відповідальність за статтею, яка також є "наркотичної" - незаконний посів конопель", - заявив він.

Також він балотувався на посаду мера Харкова.

На даний момент, за словами Шкіряка, рано говорити про те, чи вплине його психічний стан на обрання запобіжного заходу.

Суд в Харкові планує зібратися для обрання запобіжного заходу Безух в неділю, 31 грудня.

Нагадаємо, в Харкові на вул. Шевченка біля ТЦ "Рост" близько 15 години чоловік захопив відділення "Укрпошти". Зловмисник заявив, що на ньому прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати. За попередньою інформацією, в заручниках у чоловіка знаходилися 11 осіб: 9 дорослих та двоє дітей. Зловмисник не проявляв агресії та спілкувався з переговорниками.

Згодом трьох жінок і двох дітей вдалося звільнити. Звільнений хлопчик розповів про перебування в заручниках.

Незабаром вдалося звільнити всіх заручників, зловмисника затримали.

За фактом подій відкрито кримінальне провадження.

Згодом поліцій встановила особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий харків'янин 1977 року народження. Після встановлення особи зловмисника, правоохоронці провели обшук в  місці його проживання.

 

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31 12 2017 14:34
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