У чоловіка, який захопив заручників на Укрпошті, виявили психічні розлади, - Шкіряк

Харків'янин Володимир Безух, який захопив відділення Укрпошти з 11 заручниками, мав психічні проблеми зі здоров'ям.

Про це заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк в ефірі "112 Україна".

За словами Шкіряка, медики вже проводять всі необхідні експертизи, однак зараз уже можна говорити, що Безух мав певні психічні розлади.

"Зараз тривають всі необхідні експертизи, взяті зразки сечі, крові на вміст алкогольних і наркотичних речовин, але по тій інформації, яку відкрито, там були реальні психічні проблеми, навіть був притягнутий до переговорів його психіатр. Ця людина мала кримінальну відповідальність за статтею, яка також є "наркотичної" - незаконний посів конопель", - заявив він.

Також він балотувався на посаду мера Харкова.