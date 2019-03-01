Друе був затриманий напередодні дорогою на Єлисейські поля, де мали зібратися його прихильники

У Франції заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" водія Еріка Друе.

Йому пред'явлені обвинувачення в "організації заходу без попереднього повідомлення", повідомляє "Інтерфакс-Україна". Друе був затриманий напередодні дорогою на Єлисейські поля, де мали зібратися його прихильники. Раніше він записав відео із закликом провести акцію і оприлюднив його в Facebook.

22 грудня Друе також був затриманий в ході акції "жовтих жилетів" і поміщений під варту за "носіння забороненої зброї" і організацію заворушень. Його засудили до судового контролю і заборонили носити зброю.

Тоді разом з ним у Парижі затримали ще понад 140 протестувальників. З них 16, включаючи Друе, були поміщені під варту. Кількість учасників акції 22 грудня досягла майже 2 тис. осіб, вона стала шостою з листопада.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.

24 листопада, понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти підвищення цін на автомобільне паливо.