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У Харкові близько 200 будинків залишаються без опалення

У місті триває ремонт теплової магістралі
У Харкові близько 200 будинків залишаються без опалення.
У Харкові близько 200 будинків залишаються без опалення Фото: з відкритих джерел

"Що стосується харків’ян, які живуть у багатоповерхових будинках, то станом на вчора від опалення було відключено близько 60 багатоповерхівок. Як нам пояснили у харківських "Теплових мережах", це були планові відключення, комунальники ремонтували тепломагістралі. Така ситуація і сьогодні, вони нам повідомляли, що будуть відключати 73 будинки і будуть ремонтувати теплову магістраль. Будинки, які відключали вчора на 21:00 вчора ввімкнули", -  повідомила кореспондентка в ефірі телеканалу "112 Україна".

У той же час кореспондент зазначила, що місцеві мешканці скаржаться у соціальних мережах, що в них вдома немає опалення.

"За нашими спостереженнями, наразі у Харкові близько 200 будинків без опалення. Вчора люди на півгодини вийшли і заблокували одну вулицю, трамвайну зупинку, аби привернути увагу до проблеми. Зараз температура у Харкові вночі опускається до - 8… - 9 градусів", - додала журналіст.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив мерам міст відстороненням від посад за зрив опалювального сезону.

Як відомо, з 12 листопада у місті Сміла Черкаської області запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Відповідне рішення ухвалила міськрада Сміли.

Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й  лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству.

Також iPress.ua писав, що з 14 до 17 листопада у херсонських школах через відсутність теплопостачання призупинено освітній процес.

12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення. У вівторок, 13 листопада, п'ять із шести котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль" запущені в роботу.

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15 11 2018 09:58
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