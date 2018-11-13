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Херсонські школи через холодні батареї закрили до кінця тижня

Станом на 13 листопада Херсонська ТЕЦ так і не надала тепло до закладів освіти міста
З 14 до 17 листопада у херсонських школах через відсутність теплопостачання призупинено освітній процес.
Херсонські школи через холодні батареї закрили до кінця тижня Фото: ukranews.com

Учні 13 шкіл, до яких теплоносії постачає АТ "Херсонська ТЕЦ", йдуть на вимушені канікули, повідомляє офіційний сайт Херсона.

Аби виконати у повному обсязі навчальні плани, у школах № 4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Фізико-технічному ліцеї, Центрі освіти молоді, спец. школі №1 ущільнять програму.

Заклади дошкільної освіти (№ 7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87) працюватимуть у звичайному режимі, але зі встановленням обігрівальних пристроїв у ігрових та спальних кімнатах.

Діти, які не відвідуватимуть дитячі садки у період відсутності центрального теплопостачання, вважатимуться відсутніми з поважних причин.

Станом на 13 листопада Херсонська ТЕЦ так і не надала тепло до закладів освіти міста.

Нагадаємо, що 12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення. У понеділок, 13 листопада, п'ять із шести котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль" запущені в роботу.

Додамо, що через зрив опалювального сезону в місті Сміла Черкаської області поліція відкрила кримінальне провадження. З 12 листопада у місті Сміла запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення.

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13 11 2018 14:56
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