Херсонські школи через холодні батареї закрили до кінця тижня
Учні 13 шкіл, до яких теплоносії постачає АТ "Херсонська ТЕЦ", йдуть на вимушені канікули, повідомляє офіційний сайт Херсона.
Аби виконати у повному обсязі навчальні плани, у школах № 4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Фізико-технічному ліцеї, Центрі освіти молоді, спец. школі №1 ущільнять програму.
Заклади дошкільної освіти (№ 7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87) працюватимуть у звичайному режимі, але зі встановленням обігрівальних пристроїв у ігрових та спальних кімнатах.
Діти, які не відвідуватимуть дитячі садки у період відсутності центрального теплопостачання, вважатимуться відсутніми з поважних причин.
Станом на 13 листопада Херсонська ТЕЦ так і не надала тепло до закладів освіти міста.
Нагадаємо, що 12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення. У понеділок, 13 листопада, п'ять із шести котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль" запущені в роботу.
Додамо, що через зрив опалювального сезону в місті Сміла Черкаської області поліція відкрила кримінальне провадження. З 12 листопада у місті Сміла запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення.
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