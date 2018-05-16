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У Криму проти капітана українського риболовецького судна порушили справу

На судно "ЯМК-0041" наклали арешт
Проти капітана українського риболовецького судна "ЯМК-0041", затриманого російськими прикордонниками в Чорному морі, порушили кримінальну справу за браконьєрство.
У Криму проти капітана українського риболовецького судна порушили справу Архів. Фото: ТАСС

"Відносно капітана судна громадянина України Новицького В.В. за фактом незаконного видобутку водних біологічних ресурсів порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 КК РФ ("Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів, вчинений особою з використанням свого службового становища")", - йдеться в повідомленні на сайті ФСБ Росії.

На судно "ЯМК-0041" наклали арешт.

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Як повідомляв iPress.ua, українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаків) затримали в п'ятницю, 5 травня, в акваторії Чорного моря. Екіпаж - п'ятеро громадян України - доставили в анексований Крим.

Пстійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявив, що підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму, затримавши українське риболовецьке судно, порушила норми міжнародного морського права.

Також речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян підтвердив, що українські моряки, яких затримали російські прикордонники, мали всі необхідні документи для вилову риби у 12-мильній морській зоні Чорного моря.

"З нашого боку, порушення вбачається тільки в виході за лінію державного кордону України. Це відповідальність капітана і команди. І відповідно це питання для розмови після того, як вони повернуться до України", - пояснив речник Держприкордонслужби.

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16 05 2018 14:16
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