У Криму російські силовики прийшли у дитячий кримськотатарський центр
"Терміново! Прямо зараз в дитячий центр Elif нагрянула прокуратура!", - написав кримський адвокат Еміль Курбедінов у своєму Facebook, інформують "Крим.Реаліі".
На сайтах підконтрольної Росії прокуратури Криму та інших силових відомств поки немає повідомлень з цього приводу.
У січні 2016 року в Джанкої під час "перевірки" дитячого кримськотатарського центру Elif силовики вилучили дитячу літературу, а також прийшли з допитами в сім'ї дітей, які відвідують центр.
Як відомо, кримськотатарський дитячий центр Elif почав роботу в жовтні 2015 року та зареєстрований за російським законодавством. У ньому виховується близько 20 дітей у віці від 2 до 6 років.
Нагадаємо, що в селі Строганівка в анексованому Криму ФСБ Росії провела обшук в будинку кримського татарина Ризи Ізетова, після цього його відвезли в невідомому напрямку.
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