У Львові мешканці заблокували вулицю сміттям, - ФОТО
На місце інциденту, який стався близько 21:30, прибули чотири екіпажі поліції. За словами мешканців, таким чином вони домагаються вивезення сміття з-під будинку, повідомляє ZAXID.NET.
Фото: zaxid.net
Вулиця Кондукторська розташована між Городоцькою і Любінською. Заблокували дорогу сміттям біля будинку №36, поблизу перехрестя з вул. Сулими.
Фото: zaxid.net
Станом на сьогоднішній ранок сміття й надалі залишалося на вулиці. Однак, місцеві жителі повідомляють, що ближче до 9 години місцеві комунальники прибрали вулицю, інформує "УНН".
Нагадаємо, в селі Підгірці Обухівського району Київської області поліція затримала вантажівки, які зсипали на землю сміття.
На території зони відчуження Чорнобильської АЕС 24 квітня виявили львівське сміття.
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