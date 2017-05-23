У Львові мешканці заблокували вулицю сміттям, - ФОТО

У Львові мешканці вул. Кондукторської у понеділок, 22 травня, перекрили її сміттям, побудувавши з нього імпровізовану барикаду.

На місце інциденту, який стався близько 21:30, прибули чотири екіпажі поліції. За словами мешканців, таким чином вони домагаються вивезення сміття з-під будинку, повідомляє ZAXID.NET.



Фото: zaxid.net

Вулиця Кондукторська розташована між Городоцькою і Любінською. Заблокували дорогу сміттям біля будинку №36, поблизу перехрестя з вул. Сулими.



Фото: zaxid.net

Станом на сьогоднішній ранок сміття й надалі залишалося на вулиці. Однак, місцеві жителі повідомляють, що ближче до 9 години місцеві комунальники прибрали вулицю, інформує "УНН".

Нагадаємо, в селі Підгірці Обухівського району Київської області поліція затримала вантажівки, які зсипали на землю сміття.

На території зони відчуження Чорнобильської АЕС 24 квітня виявили львівське сміття.