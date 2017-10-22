У Маріїнському парку сталися сутички між протестувальниками та поліцією
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від БПП Сергій Лещенко.
За словами депутата, силовики блокують автомобіль протягом 15 годин. Повідомляється, що правоохоронці не пускають до автомобіля і водія авто.
На відео, яке опублікував Лещенко, видно, що протестувальники намагалися прорвати загородження силовиків, щоб розблокувати автомобіль. Після невдалої спроби прориву, мітингувальники зажадали від керівництва поліції і Нацгвардії пропустити автомобіль для проведення акції протесту.
Нагадаємо, сьогодні на площі Конституції біля Верховної Ради близько тисячі людей зібралися на віче.
Раніше учасники акції протесту, які назвалися ветеранами боротьби за незалежність, оголосили президенту України Петру Порошенку ультиматум.
Біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.
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