У НАЗК знищують документи, які можуть стати доказами, - ЗМІ

Так званий "куратор НАЗК" в Адміністрації Президента Олексій Горащенков давав вказівки працівникам агентства через додаток WhatsApp

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) чекає на дозволи від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на проведення слідчих дій у справі зловживань в Національному агентстві з запобігання корупції (НАЗК).

У самому НАЗК почали знищувати документи, які можуть бути доказами протиправної діяльності співробітників, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело.

Поки ж детективи НАБУ встановили, що так званий "куратор НАЗК" в Адміністрації Президента Олексій Горащенков давав вказівки працівникам агентства через додаток WhatsApp.

Так, детективи в рамках кримінального провадження за заявою Ганни Соломатіної отримали доступ до її телефону. У переписці Горащенков давав вказівки щодо перевірок електронних декларацій.

Ця переписка тривала до особистих зустрічей Соломатіної з "куратором НАЗК" на Банковій.

Сама Соломатіна в інтерв'ю УП повідомила, що на зустрічах їй пропонували погоджувати проекти висновків по повній перевірці декларацій з людиною з Адміністрації Президента. Від подібної "співпраці" керівниця департаменту НАЗК відмовилася.

Після другої зустрічі, яка відбулася в АП у 20-х числах вересня, у самому НАЗК відбулися певні зміни. Так 25 вересня Наталія Корчак видала низку наказів.

У них департамент Соломатіної по суті підпорядковувався керівнику іншого департаменту Олександру Писаренку. Останній також вводився до цілої низки комісій, які існують в НАЗК.

Таким чином, Писаренко отримав можливість контролювати усі дії НАЗК, розповіли УП співробітники агентства.

Нагадаємо, що 14 листопада Найєм був організатором брифінгу керівника Департаменту фінконтроля і моніторингу способу життя НАЗК Анни Соломатіної. Та заявила, що глава НАЗК Наталія Корчак і її колеги фальсифікують результати повних перевірок е-декларацій. За її словами, агентство стало повністю підконтрольне Адміністрації Президента.

У свою чергу, в Адміністрації Президента запевнили, що не причетні до фальсифікації перевірки електронних декларацій і не мають інструментів впливу на НАЗК.

Детективи Національного антикорупційного бюро України вже почали досудове розслідування за фактом можливого вчинення посадовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовими особами інших органів влади та іншими особами в складі організованої групи дій з отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, з'єднаної з вимаганням такої вигоди, за вчинення дій в інтересах вигодонабувача і третіх осіб.

Зазначимо, що на початку листопада НАЗК склало протокол про корупцію на голову НАБУ Артема Ситника. Агентство заявило, що Ситник видав довіреність на представлення його інтересів у суді керівнику юридичного управління НАБУ Ярчаку. Таким чином, як стверджує агентство, глава НАБУ задіяв державний ресурс в особистих цілях. Також Ситник відмовився надати НАЗК відповідну інформацію і документи для перевірки, що є порушенням вимог антикорупційного законодавства.

Після цього, НАБУ викликало главу НАЗК Наталю Корчак на допит у так званій "справі про паркомісця" (в грудні 2016 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на паркомісці Корчак паркується машина, якої немає в її декларації).

Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету у квітні викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року. Згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисяч гривень зарплати.

Щомісячна заробітна плата та надбавки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за період із 1 січня до 13 червня 2017 року становлять 529 837 гривень.