У Росії прийняли законопроект про масове знесення будинків у Москві

Перед голосуванням за законопроект у третьому читанні біля будівлі Держдуми почалася акція протесту, поліція затримала 11 осіб

Державна дума Російської Федерації прийняла в третьому читанні законопроект про масове розселення і знесення житлових будинків в Москві за програмою реновації.

За документ проголосували 399 депутатів, проти - двоє, один депутат утримався, - повідомляє "Медуза".

Відзначимо, в ході обговорення в Держдумі законопроект був значно змінений, поправки були прийняті у другому читанні 9 червня. Так, з документа виключили положення про те, що власники квартир у будинках, що зносяться не можуть оскаржувати рішення про розселення в суді.

Крім цього власникам надали право вибору між рівнозначним (з житлової площі) і рівноцінним (за ринковою вартістю) житлом у нових будинках. Також передбачена можливість отримання грошової компенсації замість квартири в будинку, що підлягає знесенню будинку.

Федеральний законопроект також закріплює порядок включення будинків в список на знесення за підсумками голосування власників квартир. При цьому саме голосування почалося 15 травня, ще до схвалення законопроекту.

За інформацією видання, перед голосуванням за законопроект у третьому читанні біля будівлі Держдуми почалася акція протесту, поліція затримала 11 осіб. Серед затриманих виявився лідер московського "Яблука" Сергій Мітрохін.

Нагадаємо, 28 травня в Москві відбувся мітинг проти реновації. Зокрема, 14 травня, у столиці РФ на подібний мітинг вийшло близько 20 тис. людей.