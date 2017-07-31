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У Росії українця, якого підозрюють у терактах, засудили на 12 років тюрми

Українець нібито підривав поїзди на території самоназваної "ЛНР"
Північно-Кавказький окружний військовий суд виніс вирок 61-річному громадянину України Олексію Сізоновичу: 12 років позбавлення волі і штраф в розмірі 250 тисяч рублів.
У Росії українця, якого підозрюють у терактах, засудили на 12 років тюрми Фото: Владислав Рязанцев/Медіазона

За версією обвинувачення, пенсіонер планував теракти в Ростовській області. До цього він нібито підривав поїзди на території самоназваної "ЛНР", був схоплений там бойовиками, а через місяць його затримали російські прикордонники.

Судовий процес у справі Олексія Сізоновича почався 26 липня і тривав лише кілька днів.

Росіяни затримали чоловіка в серпні 2016 року в Ізвариному, коли він їхав до російського Донецьку, - повідомляє "Медиазона".

Перед оголошенням вироку захист українця попросив знизити підсудному покарання до мінімуму, враховуючи його вік та стан здоров’я.

Нагадаємо, 29 липня бойовики ОРЛО звільнили українського блогера Людмилу Сурженко зі слідами фізичного впливу.

Також Служба безпеки України заявляє про повернення з полону бойовиків "ЛНР" українського судді, який утримувався на окупованій території близько дев'яти місяців.

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31 07 2017 11:59
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