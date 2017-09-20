Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Великобританії арештований третій підозрюваний у причетності до теракту в метро

Теракт в Лондоні стався 15 вересня
Управління Скотланд-Ярду повідомляє, що в Ньюпорті, Південний Уельс, заарештовано третього підозрюваного в причетності до теракту в метро Лондона.
У Великобританії арештований третій підозрюваний у причетності до теракту в метро Фото: metro.co.uk

Чоловіку, якого затримали за законом про протидію тероризму, 25 років. Його ім'я наразі невідомо, повідомляє BBC.

Нагадаємо, що 15 вересня в метро Лондона на станції Парсонс Грін спрацював саморобний вибуховий пристрій. Поліція назвала інцидент в метро терактом . Згідно з оновленими даними, число постраждалих в результаті теракту збільшилася до 29 осіб.

Першим поліція затримала 18-річного підозрюваного у приморському місті Дувр. Там він, імовірно, хотів придбати квиток до французького Кале.

Згодом, британські ЗМІ оприлюднили фото одного з підозрюваних у вибуху в лондонському метрополітені – 21-річного чоловіка, ідентифікованого як Яя Фаррух (Yahyah Farroukh), він виявився біженцем з Сирії.

Обох біженців підозрюють у причетності до п’ятничного теракту на станції лондонського метро Parsons Green. Унаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою постраждали 29 осіб.

 

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 09 2017 08:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.