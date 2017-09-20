У Великобританії арештований третій підозрюваний у причетності до теракту в метро

Чоловіку, якого затримали за законом про протидію тероризму, 25 років. Його ім'я наразі невідомо, повідомляє BBC.

Нагадаємо, що 15 вересня в метро Лондона на станції Парсонс Грін спрацював саморобний вибуховий пристрій. Поліція назвала інцидент в метро терактом . Згідно з оновленими даними, число постраждалих в результаті теракту збільшилася до 29 осіб.

Першим поліція затримала 18-річного підозрюваного у приморському місті Дувр. Там він, імовірно, хотів придбати квиток до французького Кале.

Згодом, британські ЗМІ оприлюднили фото одного з підозрюваних у вибуху в лондонському метрополітені – 21-річного чоловіка, ідентифікованого як Яя Фаррух (Yahyah Farroukh), він виявився біженцем з Сирії.

Обох біженців підозрюють у причетності до п’ятничного теракту на станції лондонського метро Parsons Green. Унаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою постраждали 29 осіб.