Убивство Вороненкова - це на 90% російський слід, - екс-депутат Держдуми
"Я думаю, що сам по собі російський слід - це 90%. Питання тільки, який це слід - веде він до державних інституцій чи до провладних організацій, таких, як, наприклад, якісь структури в Донецьку і Луганську.
Якби я зараз не знав, що затримано стрільця, я висунув би чотири-п'ять версій. Перша версія - якісь структури в Луганську, Донецьку, яким убити людину - що висякатися, у яких купа зброї, можливостей", - заявив Гудков в ефірі телеканалу "Дождь".
Також він упевнений, що це політично мотивоване вбивство, питання тільки у виконавцеві.
Нагадаємо, що сьогодні, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив Росію у вбивстві колишнього депутата Держдуми, громадянина України Дениса Вороненкова.
Раніше, Вороненков дав свідчення Генпрокуратурі України у справі про державну зраду Віктора Януковича.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків