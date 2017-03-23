Убивство Вороненкова - це на 90% російський слід, - екс-депутат Держдуми

Колишній депутат впевнений, що це політично мотивоване вбивство, питання тільки у виконавцеві

Колишній депутат Державної думи Росії Геннадій Гудков на 90% упевнений, що до вбивства його колеги Дениса Вороненкова причетна Росія.

"Я думаю, що сам по собі російський слід - це 90%. Питання тільки, який це слід - веде він до державних інституцій чи до провладних організацій, таких, як, наприклад, якісь структури в Донецьку і Луганську.

Якби я зараз не знав, що затримано стрільця, я висунув би чотири-п'ять версій. Перша версія - якісь структури в Луганську, Донецьку, яким убити людину - що висякатися, у яких купа зброї, можливостей", - заявив Гудков в ефірі телеканалу "Дождь".

Також він упевнений, що це політично мотивоване вбивство, питання тільки у виконавцеві.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив Росію у вбивстві колишнього депутата Держдуми, громадянина України Дениса Вороненкова.

Раніше, Вороненков дав свідчення Генпрокуратурі України у справі про державну зраду Віктора Януковича.