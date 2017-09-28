Украероцентр зменшив епіцентр над Калинівкою, але продовжив термін заборон на польоти

Польоти над Калинівкою заборонені до 2 жовтня

Заборона на польоти авіатранспорту над місцем горіння складів з боєприпасами в Вінницькій області продовжено до 23:59 1 жовтня.

Тепер обмеження діє в радіусі 12 км, висотою до 4 250 метрів. Відразу радіус забороненої зони становив 50 км від поверхні до необмеженої висоти.

Про це повідомив Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху (Украероцентр) в коментарі Інтерфакс-Україна.

Спочатку заборона діяла до 2:59 28 вересня 2017 року.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці. Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.