Україна – серед трьох країн з найбільшою тіньовою економікою
Про це пише DT.UA з посиланням на дані дослідження міжнародної Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (АССА).
"І це при тому, що ВВП в тому ж році становив 2,38 трлн гривень, а дохідна частина держбюджету – 595 млрд гривень", – йдеться у статті.
Автор відзначає, що за даними АССА, Україна посіла третє місце (45,16%) у списку країн з найбільшою тіньовою економікою. Нас обігнали тільки Нігерія з показником 48,37% і Азербайджан (67,04%).
Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що в Україні близько 8 млн громадян отримують заробітну платню неофіційно, без сплати внесків соціального страхування.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що економіка Україна може стати однією з найуспішніших на континенті.
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