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Україна – серед трьох країн з найбільшою тіньовою економікою

Нас обігнали лише Нігерія і Азербайджан
У 2016 році в Україні обсяг "тіньової" економіки становив 1,1 трильйон гривень.
Україна – серед трьох країн з найбільшою тіньовою економікою Фото: news.vitebsk.cc

Про це пише DT.UA з посиланням на дані дослідження міжнародної Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (АССА).

"І це при тому, що ВВП в тому ж році становив 2,38 трлн гривень, а дохідна частина держбюджету – 595 млрд гривень", – йдеться у статті.

Автор відзначає, що за даними АССА, Україна посіла третє місце (45,16%) у списку країн з найбільшою тіньовою економікою. Нас обігнали тільки Нігерія з показником 48,37% і Азербайджан (67,04%).

Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що в Україні близько 8 млн громадян отримують заробітну платню неофіційно, без сплати внесків соціального страхування.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що економіка Україна може стати однією з найуспішніших на континенті.

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28 10 2017 20:40
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