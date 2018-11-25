Україна просить США про підтримку у зв'язку з нападом росіян на кораблі ЗСУ

Україна попросила США про підтримку у зв'язку з нападом росіян на кораблі Збройних сил України.

"Неправомірне застосування сили з боку РФ по відношенню до кораблям і персоналу ВМС ЗС України є провокацією, яка виводить російську агресію проти України на новий рівень", - повідомив у Facebook посол України у Вашингтоні Валерій Чалий.

Посол підкреслив, що зіткнення загрожує повномасштабним конфліктом в Чорному морі і загрожує безпеці країн всього регіону.

"Негайно звернулися до американських партнерів із закликом про рішучу підтримку України і чіткому сигналі з боку США агресору. Нас запевнили про пильну увагу до розвитку ситуації і підготовці реакції з метою недопущення подальшої ескалації. Розраховуємо на підтримку нашого стратегічного партнера", - заявив посол.