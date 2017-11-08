Україна розпочала експортувати борошно до країн Південної Америки

ПАТ "Аграрний фонд" починає експорт борошна в країни Південної Америки, укладений перший контракт на поставку 96 тонн пшеничного борошна вищого сорту.

"Аграрний фонд" продовжує розвивати експортний напрямок, і ми відкриваємо для себе нові ринки - зокрема, Південної Америки. Ці ринки є дуже цікавими і перспективними для України", - сказав голова правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрій Радченко, повідомляє прес-служба фонду.

Він також зазначив, що якщо раніше "Аграрний фонд" експортував в основному надлишки пшениці, то тепер виходить на іноземний ринок з більш маржинальним продуктом - борошном.

"Сподіваюся, що з часом ми зможемо експортувати всю лінійку нашої продукції", - додав Радченко.

Варто відзначити, також на початку 2017 року ПАТ "Аграрний фонд" відкрив для себе африканський ринок, уклавши контракт з Анголою.

Нагадаємо, що Об'єднані Арабські Емірати зняли тимчасові обмеження щодо імпорту української домашньої та дикої птиці, а також продуктів із неї, які діяли для України у зв’язку з реєстрацією спалахів високопатогенного пташиного грипу.