Україна розпочала експортувати борошно до країн Південної Америки
"Аграрний фонд" продовжує розвивати експортний напрямок, і ми відкриваємо для себе нові ринки - зокрема, Південної Америки. Ці ринки є дуже цікавими і перспективними для України", - сказав голова правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрій Радченко, повідомляє прес-служба фонду.
Він також зазначив, що якщо раніше "Аграрний фонд" експортував в основному надлишки пшениці, то тепер виходить на іноземний ринок з більш маржинальним продуктом - борошном.
"Сподіваюся, що з часом ми зможемо експортувати всю лінійку нашої продукції", - додав Радченко.
Варто відзначити, також на початку 2017 року ПАТ "Аграрний фонд" відкрив для себе африканський ринок, уклавши контракт з Анголою.
Нагадаємо, що Об'єднані Арабські Емірати зняли тимчасові обмеження щодо імпорту української домашньої та дикої птиці, а також продуктів із неї, які діяли для України у зв’язку з реєстрацією спалахів високопатогенного пташиного грипу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків