Український арбітр Вакс розпочав роботу в анексованому Криму

Перед цим Вакс розірвав зв'язки з ФФУ

Колишній український арбітр Юрій Вакс, який віднедавна перестав судити матчі в Україні, розпочав роботу в анексованому Криму.

Як і очікувалося, скандальновідомий Вакс, який народився в Сімферополі, вивів футболістів "Євпаторії" та "Севастополя" на матч за суперкубок Криму. За інформацію FootballHub, матч завершився з рахунком 3:1 на користь "Севастополя".

Що цікаво, про те, що Вакс судитиме футбольний матч в анексованому Криму було відомо заздалегідь, оскільки 8-го серпня сайт Кримського російського футбольного союзу опублікував інформацію, що футбольний суддя Юрій Вакс обслуговуватиме матч за Суперкубок у Криму. Однак українські правоохоронні органи не вжили жодних заходів.

Перед цим футбольний арбітр з Криму Юрій Вакс направив у Федерацію футболу України листа, де повідомив, що припиняє співпрацю з організацією. Відповідну інформацію зі словами подяки арбітру опублікував офіційний сайт Федерації футболу України. Згодом із сайту ФФУ зникли слова подяки.

Нагадаємо, що Вакс, який має кримську прописку, звинувачений в свідомому порушенні державного кордону України.

Відзначимо, що два арбітри Юрій Вакс і Анатолій Жабченко з 7 червня значаться в базі сайту "Миротворець".

Арбітри поки не коментували публічно свого внесення в базу "Миротворця".