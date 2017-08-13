Український арбітр Вакс розпочав роботу в анексованому Криму
Як і очікувалося, скандальновідомий Вакс, який народився в Сімферополі, вивів футболістів "Євпаторії" та "Севастополя" на матч за суперкубок Криму. За інформацію FootballHub, матч завершився з рахунком 3:1 на користь "Севастополя".
Що цікаво, про те, що Вакс судитиме футбольний матч в анексованому Криму було відомо заздалегідь, оскільки 8-го серпня сайт Кримського російського футбольного союзу опублікував інформацію, що футбольний суддя Юрій Вакс обслуговуватиме матч за Суперкубок у Криму. Однак українські правоохоронні органи не вжили жодних заходів.
Перед цим футбольний арбітр з Криму Юрій Вакс направив у Федерацію футболу України листа, де повідомив, що припиняє співпрацю з організацією. Відповідну інформацію зі словами подяки арбітру опублікував офіційний сайт Федерації футболу України. Згодом із сайту ФФУ зникли слова подяки.
Нагадаємо, що Вакс, який має кримську прописку, звинувачений в свідомому порушенні державного кордону України.
Відзначимо, що два арбітри Юрій Вакс і Анатолій Жабченко з 7 червня значаться в базі сайту "Миротворець".
Арбітри поки не коментували публічно свого внесення в базу "Миротворця".
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