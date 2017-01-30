"Укроборонпром" збільшив експорт техніки на чверть в минулому році
"За минулий рік ми поставили на експорт техніки на 750 мільйонів доларів, що на 25% більше, ніж роком раніше", - розповів заступник генерального директора держконцерну "Укроборонпром" Денис Гурак в ході прес-конференції, інформує "УНІАН".
При цьому третина експортованої минулого року продукції військового призначення через структури ДК поставили приватні підприємства, які не мають ліцензій на експорт зброї.
Гурак додав, що портфель експортних контрактів із постачання військової продукції, підписаних у 2016 році, склав близько $1,5 млрд.
Прибуток концерну від операційної діяльності склав 1,4 млрд, EBITDA – 2,4 млрд грн.
Раніше в підприємтсві заявили, що українські військові через недофінансування не отримують сучасні танки "Оплот", бронемашини "Дозор-Б" та іншу новітню техніку.
Нагадаємо, що "Укроборонпром" повністю розірвав будь-яку співпрацю із російського авіакомпанією "Волга-Днєпр".
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