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"Укрпошту", Приватбанк" та "Ощадбанк" атакував невідомий вірус

У фінансовому секторі посилено заходи безпеки та протидії хакерським атакам
Невідомий комп'ютерний вірус-вимагач, схожий на WannaCry атакував українські банки.
"Укрпошту", Приватбанк" та "Ощадбанк" атакував невідомий вірус Фото:hromadske.ua

Під хакерську атаку потрапили "Укрпошта", державний "Приватбанк" та "Ощадбанк".

"У результаті таких кібератак ці банки мають складності з обслуговуванням клієнтів та здійсненням банківських операцій",  - повідомили у Національному банку України, інформує "Громадське". 

Зазначається, що наразі у фінансовому секторі посилено заходи безпеки та протидії хакерським атакам усіх учасників фінансового ринку.

Нагадаємо, що 12 травня комп'ютерний вірус заблокував щонайменше 57 тис. пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".

Згодом повідомли, що масштабна вірусна атака була вчинена кіберугрупованням з можливими зв'язками з Росією.

 
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27 06 2017 14:33
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