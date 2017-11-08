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Усіх фігурантів справи розкрадання коштів з проекту "Стіна" арештували

Суми застав - від 505 тисяч до 8,5 мільйона гривень
Вранці 11 серпня Солом'янський районний суд Києва завершив обрання запобіжного заходу для підозрюваних у розкраданні 16 млн гривень на проект "Стіна".
Усіх фігурантів справи розкрадання коштів з проекту "Стіна" арештували Фото: ТАСС

Директора ТОВ "Будцентр "Витязь" Агаверді Адилова заарештовано на два місяці із заставою 8,2 млн гривень, а посередника передачі коштів співробітникам Держприкордонслужби Олександра Хвіщука - із заставою 1,2 млн гривень. Про це повідомляє "112 Україна".

Раніше Солом’янський районний суд Києва заарештував на 60 діб директора ТОВ "Агентство захисту інформації" Олександра Кашубу з альтернативою внесення застави в розмірі 3,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, семи особам, затриманим напередодні в рамках розслідування справи про розтрату грошей, виділених на проект "Стіна", повідомили про підозру.

Як відомо, 8 серпня детективи НАБУ та прокурори САП затримали шістьох осіб, ймовірно причетних до розкрадання коштів так званого проекту "Стіна".

Серед затриманих — службові особи Державної прикордонної служби та підприємств-підрядників.

Того ж дня затримано ще одну особу яка, за версією слідства, виконувала роль посередника. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту "Стіна" детективи НАБУ здійснюють з березня 2016 року.

Попередня кваліфікація — ч. 5 ст.191 ККУ, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.210 КК України. За результатами судово-будівельних експертиз сума встановлених збитків, завданих державі внаслідок злочину, викритого Національним бюро, складає 16,688 млн грн.

"Стіна" - це проект з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

 

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11 08 2017 10:35
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