Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Австралії помер найстаріший лінивець в світі

Середня тривалість життя лінивця – до 12 років
Найстаріший лінивець – самка на ім'я Міс Сі – померла в Австралії в зоопарку Аделаїди.
В Австралії помер найстаріший лінивець в світі Фото: dailymail.co.uk

Про це пише Daily Mail.

Тваринка народилася в зоопарку у 1974 році і прожила 43 роки – в чотири рази більше, ніж властиво лінивцям.

"Середня тривалість життя лінивця в диких умовах становить приблизно 10-12 років, тому Міс Сі стала феноменом", – розповів один з кураторів зоопарку доктор Філ Ейнслі.


Фото: Getty Images


Фото: adelaidezoo.com.au

Нагадаємо, Австралійські вчені зловили глибоководну рідкісну рибу, яка не попадалася дослідникам з 1873 року, а також досі невідомих науці істот.

Журнал bioGraphic опублікував зроблене під водою фото євразійського бобра, який пливе по Луарі з тополевою гілкою в зубах. За цим знімком фотографу довелося полювати чотири роки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 06 2017 23:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.