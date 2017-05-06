CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНайстаріший лінивець – самка на ім'я Міс Сі – померла в Австралії в зоопарку Аделаїди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австралії помер найстаріший лінивець в світі
Середня тривалість життя лінивця – до 12 років
Фото: dailymail.co.uk
Про це пише Daily Mail.
Тваринка народилася в зоопарку у 1974 році і прожила 43 роки – в чотири рази більше, ніж властиво лінивцям.
"Середня тривалість життя лінивця в диких умовах становить приблизно 10-12 років, тому Міс Сі стала феноменом", – розповів один з кураторів зоопарку доктор Філ Ейнслі.
Фото: Getty Images
Фото: adelaidezoo.com.au
Нагадаємо, Австралійські вчені зловили глибоководну рідкісну рибу, яка не попадалася дослідникам з 1873 року, а також досі невідомих науці істот.
Журнал bioGraphic опублікував зроблене під водою фото євразійського бобра, який пливе по Луарі з тополевою гілкою в зубах. За цим знімком фотографу довелося полювати чотири роки.
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05 06 2017 23:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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