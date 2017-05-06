В Австралії помер найстаріший лінивець в світі

Середня тривалість життя лінивця – до 12 років

Найстаріший лінивець – самка на ім'я Міс Сі – померла в Австралії в зоопарку Аделаїди.

Про це пише Daily Mail.

Тваринка народилася в зоопарку у 1974 році і прожила 43 роки – в чотири рази більше, ніж властиво лінивцям.

"Середня тривалість життя лінивця в диких умовах становить приблизно 10-12 років, тому Міс Сі стала феноменом", – розповів один з кураторів зоопарку доктор Філ Ейнслі.



Фото: Getty Images



Фото: adelaidezoo.com.au

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