В Азербайджані затримали підозрюваного в побитті Найєма

Правоохоронці Києва оголосили в розшук ще 2 травня

Правоохоронцями Азербайджану затримано Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма.

За словами міністра, 29-ти річного чоловіка, який наніс тілесні ушкодження народному депутату, правоохоронці Києва оголосили в розшук ще 2 травня.

"5 травня правоохоронці Азербайджану на вимогу українського слідства затримали підозрюваного. Розпочато екстрадиційні процедури", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, йдеться на сайті МВС.

Аваков нагадав, що інцидент стався 30 квітня у Києві. Трьом учасникам події оголошено про підозру у вчиненні групового хуліганства. Судом вже обрано міру запобіжного заходу.

"Четвертий учасник – через 20 хвилин після події замовив квиток на літак і через 2,5-3 години вилетів у Баку. На момент перетину кордону його особа ще не була встановлена, проте йому заочно повідомили про підозру за кількома статтями та оголосили у розшук. Сьогодні його було затримано нашими азербайджанськими колегами", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що київська місцева прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму (фракція "Блок Петра Порошенко").

Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшук.