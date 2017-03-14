В "ДНР" заборонили фонд Ріната Ахметова
"Фонд "Допоможемо" Ріната Ахметова заборонений на території ДНР", - сказав Захарченко на прес-конференції, повідомляють сепаратистські ЗМІ.
Захарченко наголосив, що жителі будуть натомість отримувати гуманітарну допомогу від Росії.
Гуманітарний штаб "Допоможемо" Фонду Ріната Ахметова створений в серпні 2014 роки для надання допомоги мирним жителям Донецької і Луганської областей, які постраждали в результаті військових дій.
Раніше повідомляли, що менеджмент готелів "Донбас Палас" і "Парк Інн" в Донецьку був відсторонений від управління підприємствами представниками самопроголошеної "ДНР".
Нагадаємо, що після розпочатої наприкінці січня українськими активістами транспортної блокади ОРДЛО наприкінці лютого "ДНР" і "ЛНР" зажадали перереєстрації українських підприємств і сплати ними податків. Згодом "ЛНР" заявила про "тимчасову адміністрацію" на трьох підприємствах ("Краснодонвугілля", "ДТЕК Ровенькиантрацит" і ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит"), тоді як "ДНР" стверджує, що ввела її на 43 підприємствах.
Також підтверджується захоплення "Укртелекому", lifeсell, "Донбас-Арени" і ПрАТ "Футбольний клуб "Шахтар" СТБ "Кірша".
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