В "ДНР" заборонили фонд Ріната Ахметова

Захарченко наголосив, що жителі будуть натомість отримувати гуманітарну допомогу від Росії

Глава "ДНР" Олександр Захарченко оголосив про заборону на території "ДНР" благодійного фонду "Допоможемо" українського бізнесмена Ріната Ахметова.

"Фонд "Допоможемо" Ріната Ахметова заборонений на території ДНР", - сказав Захарченко на прес-конференції, повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Захарченко наголосив, що жителі будуть натомість отримувати гуманітарну допомогу від Росії.

Гуманітарний штаб "Допоможемо" Фонду Ріната Ахметова створений в серпні 2014 роки для надання допомоги мирним жителям Донецької і Луганської областей, які постраждали в результаті військових дій.

Раніше повідомляли, що менеджмент готелів "Донбас Палас" і "Парк Інн" в Донецьку був відсторонений від управління підприємствами представниками самопроголошеної "ДНР".