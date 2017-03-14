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В "ДНР" заборонили фонд Ріната Ахметова

Захарченко наголосив, що жителі будуть натомість отримувати гуманітарну допомогу від Росії
Глава "ДНР" Олександр Захарченко оголосив про заборону на території "ДНР" благодійного фонду "Допоможемо" українського бізнесмена Ріната Ахметова.
В "ДНР" заборонили фонд Ріната Ахметова Фото: з вільних джерел

"Фонд "Допоможемо" Ріната Ахметова заборонений на території ДНР", - сказав Захарченко на прес-конференції,  повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Захарченко наголосив, що жителі будуть натомість отримувати гуманітарну допомогу від Росії.

Гуманітарний штаб "Допоможемо" Фонду Ріната Ахметова створений в серпні 2014 роки для надання допомоги мирним жителям Донецької і Луганської областей, які постраждали в результаті військових дій.

Раніше повідомляли, що менеджмент готелів "Донбас Палас" і "Парк Інн" в Донецьку був відсторонений від управління підприємствами представниками самопроголошеної "ДНР".

Нагадаємо, що після розпочатої наприкінці січня українськими активістами транспортної блокади ОРДЛО наприкінці лютого "ДНР" і "ЛНР" зажадали перереєстрації українських підприємств і сплати ними податків. Згодом "ЛНР" заявила про "тимчасову адміністрацію" на трьох підприємствах ("Краснодонвугілля", "ДТЕК Ровенькиантрацит" і ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит"), тоді як "ДНР" стверджує, що ввела її на 43 підприємствах.

Також підтверджується захоплення "Укртелекому", lifeсell, "Донбас-Арени" і ПрАТ "Футбольний клуб "Шахтар" СТБ "Кірша".

 

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14 03 2017 19:54
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