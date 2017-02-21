Бізнес Ахметова через блокаду Донбасу втрачатиме $30 млн щомісяця, - Dragon Capital

Ахметову довелося зупинити виробництво на двох компаніях, які є основним активом "Метінвест"

Холдинг українського олігарха, власника компанії "Метінвест" Ріната Ахметова, може втратити до 30 млн доларів щомісяця через економічну блокаду Донбасу.

"В цілому, ми оцінюємо, що "Метінвест" втратить $ 30 млн на рівні EBITDA (фінансовий показник валового прибутку підприємства) щомісяця, поки залізнична блокада триває", - повідомляє інвестиційна компанія Dragon Capital.

У Dragon Capital зауважють, що Ахметову довелося зупинити виробництво на двох компаніях, які є основним активом "Метінвест".

Нагадаємо, Єнакіївський металургійний завод (ЄМЗ, Донецька область) і ПАТ "Краснодонвугілля" (Луганська область), що входять у групу "Метінвест" та розташовані на тимчасово не підконтрольній Україні території, зупиняють виробництво через воєнні дії і блокаду залізничного сполучення в зоні АТО.

Вже третій тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.