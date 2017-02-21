Бізнес Ахметова через блокаду Донбасу втрачатиме $30 млн щомісяця, - Dragon Capital
"В цілому, ми оцінюємо, що "Метінвест" втратить $ 30 млн на рівні EBITDA (фінансовий показник валового прибутку підприємства) щомісяця, поки залізнична блокада триває", - повідомляє інвестиційна компанія Dragon Capital.
У Dragon Capital зауважють, що Ахметову довелося зупинити виробництво на двох компаніях, які є основним активом "Метінвест".
Нагадаємо, Єнакіївський металургійний завод (ЄМЗ, Донецька область) і ПАТ "Краснодонвугілля" (Луганська область), що входять у групу "Метінвест" та розташовані на тимчасово не підконтрольній Україні території, зупиняють виробництво через воєнні дії і блокаду залізничного сполучення в зоні АТО.
Вже третій тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
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