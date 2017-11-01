В Донецьку бойовики затримали медсестру Нацгвардії

Доступу до державної таємниці за характером виконання своїх обов’язків жінка не мала

В окупованому Донецьку бойовики затримали медичну сестру медпункту військової частини № 3057.

Раніше в деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, що "в окупованому Донецьку затримано бійця Національної гвардії України (військової частини 3057)."

"Офіційно повідомляємо, що медична сестра медичного пункту військової частини 3057 не прибула на роботу. Вжиті заходи щодо розшуку даної особи результату не дали", – повідомляє у середу прес-служба Національної гвардії.

8 січня 2017 року командування військової частини 3057 отримало повідомлення від її сина, який мешкає в місті Донецьк про те, що її затримала "поліція" так званої "ДНР".

У Нацгвардії підкреслюють, що затримана громадянка не була військовослужбовцем Національної гвардії України.

Вона працювала медсестрою (цивільним службовцем) у медичному пунктів військової частини. Доступу до державної таємниці за характером виконання своїх обов’язків не мала.

У військовій частині провели службове розслідування та звільнили жінку у зв’язку із порушенням вимог проходження служби.

Раніше народний депутат України Надія Савченко (хоча СБУ просила її цього не робити) оприлюднила на своїй сторінці в Facebook списки полонених на непідконтрольних владі територіях Донбасу і українських в'язнів у російських в'язницях, а також список осіб, яких ватажки ОРДЛО хочуть отримати від української сторони.

Натомість представник спеціального центру СБУ щодо звільнення заручників Юрій Тандіт заявив, що перелік полонених некоректний.

Він також додав, що публікація списків не допоможе прискорити процес звільнення українців.

Згодом народний депутат Надія Савченко скоригувала списки полонених, які опублікувала у вівторок.