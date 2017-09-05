В Одесі затримали чоловіка з пістолетом, який катався Алеєю слави на мопеді, - ВІДЕО

У чоловіка поліцейські виявили і вилучили також ніж

Одеська поліція затримала озброєного пістолетом чоловіка, одягненого у військову форму часів Другої світової війни, що намагався проїхати на мопеді Алеєю слави.

"Поліцейські зупинили його і доставили в поліцію для з'ясування особи і перевірки. Під час поверхневого огляду в чоловіка поліцейські виявили і вилучили ніж і пістолет. Проводиться перевірка", - повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Нагадаємо, що День Перемоги в Одесі почався з офіційного покладання вінків до Вічного вогню. Були присутні губернатор Максим Степанов, мер Геннадій Труханов, нардепи Микола Скорик і Сергій Ківалов.

Відзначимо, що у Дніпрі в результаті сутичок, які спричинені заходами з нагоди Дня Перемоги над нацизмом, затримано 15 людей, постраждали 8 учасників акцій і 6 поліцейських.

Окрім того, у Запоріжжі сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотами.

З самого ранку, у центрі Києва почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк".

А на вулиці Мазепи, 6 у Печерському районі (біля станції метро "Арсенальна") в штаб організації українських націоналістів "ОУН" штурмом зайшла поліція.

Згодом, із офісу ОУН у Києві у правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою та димові шашки.