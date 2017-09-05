Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі затримали чоловіка з пістолетом, який катався Алеєю слави на мопеді, - ВІДЕО

У чоловіка поліцейські виявили і вилучили також ніж
Одеська поліція затримала озброєного пістолетом чоловіка, одягненого у військову форму часів Другої світової війни, що намагався проїхати на мопеді Алеєю слави.
В Одесі затримали чоловіка з пістолетом, який катався Алеєю слави на мопеді, - ВІДЕО Фото: od.npu.gov.ua

"Поліцейські зупинили його і доставили в поліцію для з'ясування особи і перевірки. Під час поверхневого огляду в чоловіка поліцейські виявили і вилучили ніж і пістолет. Проводиться перевірка", - повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Нагадаємо, що День Перемоги в Одесі почався з офіційного покладання вінків до Вічного вогню. Були присутні губернатор Максим Степанов, мер Геннадій Труханов, нардепи Микола Скорик і Сергій Ківалов.

Відзначимо, що у Дніпрі в результаті сутичок, які спричинені заходами з нагоди Дня Перемоги над нацизмом, затримано 15 людей, постраждали 8 учасників акцій і 6 поліцейських.

Окрім того, у Запоріжжі сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотами.

З самого ранку, у центрі Києва почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк". 

А на вулиці Мазепи, 6 у Печерському районі (біля станції метро "Арсенальна") в штаб організації українських націоналістів "ОУН" штурмом зайшла поліція.

Згодом, із офісу ОУН у Києві у правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою та димові шашки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 05 2017 17:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.