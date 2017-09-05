В Одесі затримали чоловіка з пістолетом, який катався Алеєю слави на мопеді, - ВІДЕО
"Поліцейські зупинили його і доставили в поліцію для з'ясування особи і перевірки. Під час поверхневого огляду в чоловіка поліцейські виявили і вилучили ніж і пістолет. Проводиться перевірка", - повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
Нагадаємо, що День Перемоги в Одесі почався з офіційного покладання вінків до Вічного вогню. Були присутні губернатор Максим Степанов, мер Геннадій Труханов, нардепи Микола Скорик і Сергій Ківалов.
Відзначимо, що у Дніпрі в результаті сутичок, які спричинені заходами з нагоди Дня Перемоги над нацизмом, затримано 15 людей, постраждали 8 учасників акцій і 6 поліцейських.
Окрім того, у Запоріжжі сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотами.
З самого ранку, у центрі Києва почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк".
А на вулиці Мазепи, 6 у Печерському районі (біля станції метро "Арсенальна") в штаб організації українських націоналістів "ОУН" штурмом зайшла поліція.
Згодом, із офісу ОУН у Києві у правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою та димові шашки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків