В Одеській і Кіровоградській областях перекрито дороги
В Одеській області з п'ятниці чинне обмеження руху для всіх видів транспорту, повідомляють "Автомобільні дороги України".
У Миколаївській області з 12:00 закрито ділянки трас М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог), км 55 + 550 (межа Одеської області) - км 129 + 168 (міська смуга Миколаєва) та М-13 Кіровоград - Планове (на Кишинів), км 77 + 432 (межа Кіровоградської області) - км 157 + 067 (межа Одеської області).
У кількох інших областях, де були введені обмеження, рух уже розблоковано.
Україну останніми днями накрили снігопади, що призвело до заметів на дорогах.
Нагадаємо, що через складні погодні умови в Україні без світла залишилися мешканці 71 населеного пункту, майже половина з них - в Одеській області. В Дніпропетровській області також перекрито рух транспорту через снігопади.
Також у міжнародному аеропорту "Бориспіль" попереджають пасажирів про можливі затримки на внутрішніх авіарейсах через складні погодні умови.
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