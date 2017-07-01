В Одеській і Кіровоградській областях перекрито дороги

Також закрито дві траси в Миколаївській області

У Кіровоградській області з 15:00 суботи перекрито рух для всіх видів транспорту на всіх напрямках руху.

В Одеській області з п'ятниці чинне обмеження руху для всіх видів транспорту, повідомляють "Автомобільні дороги України".

У Миколаївській області з 12:00 закрито ділянки трас М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог), км 55 + 550 (межа Одеської області) - км 129 + 168 (міська смуга Миколаєва) та М-13 Кіровоград - Планове (на Кишинів), км 77 + 432 (межа Кіровоградської області) - км 157 + 067 (межа Одеської області).

У кількох інших областях, де були введені обмеження, рух уже розблоковано.

Україну останніми днями накрили снігопади, що призвело до заметів на дорогах.

Нагадаємо, що через складні погодні умови в Україні без світла залишилися мешканці 71 населеного пункту, майже половина з них - в Одеській області. В Дніпропетровській області також перекрито рух транспорту через снігопади.

Також у міжнародному аеропорту "Бориспіль" попереджають пасажирів про можливі затримки на внутрішніх авіарейсах через складні погодні умови.