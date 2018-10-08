В Румунії поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників: є постраждалі
Учасники антиурядового протесту в Бухаресті зібралися в п'ятницю на площі перед будівлею уряду, заблокували рух транспорту і намагалися знести огорожу. При цьому, протестувальники закидали поліцію пляшками і іншими предметами, повідомляє портал Mediafax.
У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.
В результаті сутичок постраждали 36 людей, в тому числі двоє правоохоронців – у одного з них забої, в іншого перелом пальця на руці. У більшості постраждалих протестувальників подразнені очі. За попередніми даними, лише двоє людей погодилися на госпіталізацію.
Фото: mediafax.ro
Відзначимо, що румуни, які живуть за кордоном, почали приїздити в країну напередодні антиурядового протесту, на якому вони закликають уряд піти у відставку і провести дострокові вибори. Чимало з трьох мільйонів румунів, які проживають за кордоном, заявляють, що вони були змушені виїхати з країни через корупцію, низьку заробітну плату та відсутність можливостей.
Нагадаємо, що 4 серпня парламент Румунії затвердив суперечливі зміни до Кримінального кодексу, незважаючи на критику опозиції, антикорупційних активістів та іноземних дипломатів.
Зокрема, новий кодекс обмежує визначення зловживання службовим становищем лише періодом, коли державний службовець отримує необґрунтовані переваги для себе або своєї родини протягом робочого дня.
Зловживання службовим становищем також більше не застосовується у випадках прийняття законодавства або затвердження урядових або парламентських документів. Опозиційні партії заявили, що зміни можуть серйозно підірвати верховенство права в Румунії.
Також, румунський уряд відкрив новий фронт у своїй тривалій боротьбі з президентом Клаусом Йоганнісом, скоротивши бюджет його офісу приблизно на 20%.
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