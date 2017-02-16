В "Укрзалізниці" підрахували збитки через блокаду на Донбасі

Через дії сторонніх осіб регіональній філії "Донецька залізниця" завдані збитки від блокування руху поїздів на 53,5 млн гривень.

У свою чергу українські ТЕЦ та ТЕС не отримали майже 240 тисяч тонн енергетичного вугілля, повідомляє "Укрзалізниця". "Загалом на Донбасі сторонні особи заблокували 3 ділянки, захопили 3 локомотиви, 57 порожніх та 47 вагонів з вугіллям", - йдеться у повідомленні прес-служби. "Регіональна філія "Донецька залізниця" вкотре звернулася до Головного управління Національної поліції в Донецькій та Луганській областях, до Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях з проханням терміново вжити заходів для розблокування трьох ділянок", - сказано у повідомленні

Відзначимо, що вже третій тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

Внаслідок цього Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.

В Європейському Союзі закликали припинити блокадузалізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.