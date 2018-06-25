В Ужгороді роми вийшли на протест проти расизму, – ФОТО

Так вони відреагували на погром ромського тимчасового табору у Львові

Кількадесят людей зібралися під стінами Закарпатської ОДА в Ужгороді на акцію "Я проти расизму".

Так вони відреагували на погром ромського тимчасового табору у Львові, під час якого загинув 23-річний чоловік, а кілька людей, зокрема дитина, зазнали поранень, повідомив організатор акції, депутат Ужгородської міськради від ромської громади Мирослав Горват.

Люди прийшли із роздрукованими гаслами "Ні расизму" різними мовами, говорили про рівні права ромів та інших націй в Україні і закликали засудити прояви расизму у суспільстві. Заклик від ромів Закарпаття пролунав на адресу центральної влади в Україні та європейських організацій.

"Це дуже тривожно, коли в Україні убили людину тільки через те, що вона є ромом", – цитує Горвата "Укрінформ".

За його словами, акція об'єднала чоловіків, жінок та молодь з ромської громади Закарпаття.



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua

Напередодні Горват відвідав родичів вбитого рома. За його словами, вони живуть у селі Баркасово в Мукачівському районі Закарпаття. Тут хлопець закінчив школу та регулярно їздив на заробітки до великих українських міст. Останній раз поїхав у Львів, де заробляв збором металу.

"Мені розповіли, як вбивали хлопця. Його пирнули ножем та тягнули ніж вгору, випустили кишки", – сказав Горват.

"Роми Закарпаття переживають дуже важкі часи. Ми ніколи не відчували такого жаху, що нас нема кому захистити. Вчора нас гнали, били, а сьогодні ріжуть та вбивають", – зазначив Мирослав Горват.

Нагадаємо, в суботу пізно ввечері внаслідок нападу на табір ромів на околиці Львова загинула людина, ще кілька були травмовані. Глава Нацполіції заявив, що всіх причетних до нападу затримали.

Рада Європи засудила напад на табір ромів.

Міністерство закордонних справ України закликає Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини за участю правоохоронців негайно розглянути напад на ромів у Львові.

Представники ромської нацменшини в Україні та ромські організації не розглядають можливість помсти у відповідь на погроми ромських таборів.