В ужгородській школі троє дітей захворіли на менінгіт

В одній із шкіл Ужгорода виявлено три випадки захворювання на менінгококову інфекцію.

Про це повідомляють у прес-службі Ужгородської мерії.

"За інформацією відділу охорони здоров’я Ужгородської міської ради, 30 січня 2018 року виявлено три випадки захворювання на менінгококову інфекцію в ЗОШ №12, після чого фахівці відділення організації епідеміологічних досліджень Ужгородської міськрайонної філії ДУ “Закарпатський лабораторний центр МОЗ України” одразу провели в закладі комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації вогнища. Було визначено межі вогнища та коло контактних осіб, проведено бактеріологічне обстеження 92 контактних осіб по класах школи та педагогічного персоналу, 3 осіб із домашнього осередку, проведено остаточну дезінфекцію у класах та приміщеннях загального користування", - йдеться у повідомленні.

Разом із тим, у школі обмежено проведення масових заходів до 10 лютого – до завершення максимального інкубаційного періоду, запроваджено посилений протиепідемічний режим у класних приміщеннях – роблять вологе прибирання, багаторазове провітрювання, опромінювання бактерицидною лампою.

Медичні працівники закладу проводять щоденний медичний огляд усіх контактних по школі та класах дітей із проведенням роз’яснювальної роботи серед учнів та їхніх батьків.

На сьогодні стан здоров’я госпіталізованих дітей задовільний. Нових випадків госпіталізації з підозрою на менінгококову інфекцію станом на 5 лютого 2018 року не зареєстровано. Результати бактеріологічних обстежень усіх 92 контактних по школі – негативні.

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30 січня очільник Одеської області в черговий раз звернувся до Міністерства охорони здоров’я з проханням забезпечити Одеську область додатково 12 тис. доз вакцини від кору. 31 січня голова департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації за розпорядженням Максима Степанова особисто прибув до Міністерства охорони здоров’я з вимогою видати наказ про перерозподіл вакцин від кору. Перерозподіл було затверджено лише на 3000 доз вакцини з Дніпропетровської області. Зазначеної кількості препаратів недостатньо – загалом Одеська область потребує ще 9 тис. доз вакцини, аби забезпечити колективний імунітет на рівні 95% та уникнути нових випадків захворювання.

Як зазначають в Одеській ОДА, невирішенним також залишається питання із сироваткою – екстренною допомогою при таких смертельних хворобах, як дифтерія, правець, ботулізм.

"При перших же симптомах сироватку необхідно ввести протягом кількох годин, інакше людина помре. Так от, вкотре кричу до МОЗ: в Одеській області їх немає взагалі. Проте є ідеї, як вирішити і це питання. Але ситуацію, в якій українців навмисне штовхають до прірви, зрозуміти неможливо", – підкреслив Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні триває спалах кору – одного з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. За 2017 рік зафіксовано 4782 випадки захворювання на кір. Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація.

Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.

В Одесі через спалах кору канікули у вищих навчальних закладах триватимуть до 26 лютого.

З 22 січня дітей в Одесі не допускають до шкільних занять, якщо в них відсутні щеплення від кору. Керівництво шкіл пообіцяло надати таким дітям можливість вчитися онлайн.

Півтори сотні батьків з дітьми 2 лютого в Одесі вийшли протестувати під мерію. Вони бастували проти недопуску дітей на заняття у школи і садочки через відсутність вакцинації від кору (вакцини КПК проти кору, паротиту та краснухи).

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала Верховну Раду посилити відповідальність за відмову від вакцинації.