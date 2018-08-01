Ведучими "Євробачення" вперше стануть чотири жінки

Раніше, на конкурсі в Києві у 2017 році, вперше в історії "Євробачення" ведучими були троє чоловіків

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2018" визначилися з командою ведучих конкурсу, який відбудеться в Лісабоні.

На офіційному сайті "Євробачення" повідомляють, що вперше в історії конкурс вестимуть чотири жінки.

"Історія "Євробачення" була зроблена минулого року в Києві, коли вперше ведучими обрали трьох чоловіків. Сьогодні для проведення шоу наживо з Лісабона вибрали чотирьох жінок", – йдеться в повідомленні.

Конкурс вестимуть актриса і ведуча Філомена Каутела, журналістка і ведуча Сільвія Альберто, актриса Даніела Руа і посол доброї волі ООН, лауреат премії "Жінка року" за версією журналу GQ Катаріна Фуртадо.

Нагадаємо, ведучими київського "Євробачення-2017" були троє чоловіків: Володимир Остапчук, Олександр Скічко і Тимур Мірошниченко.

Переможцем "Євробачення-2017" став португальський співак Сальвадор Собрал. У грудні йому зробили операцію з пересадки серця. 27-річний Сальвадор Собрал мав вроджену ваду серця. Заради співака керівництво "Євробачення-2017" змінило правила і дозволило Сальвадору пропустити репетиції півфіналу.