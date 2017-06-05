Ведучий Євробачення-2017 може потрапити до Книги рекордів Гіннеса
Про це повідомляється на офіційному сайті пісенного конкурсу "Євробачення".
"Один з ведучих цьогорічного Євробачення Тимур Мірошніченко може потрапити до Книги рекордів Гіннеса, оскільки коментує Євробачення вже 12 років", – йдеться в повідомленні.
У 2009 та 2013 роках Мірошніченко був ведучим Дитячого Євробачення під час проведення заходу в Києві.
Це перший випадок за всю історію пісенного конкурсу, коли Євробачення вестимуть троє чоловіків – Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко.
Нагадаємо, Європейський мовний союз опублікував імена всіх членів міжнародного журі від кожної країни учасниці.
На костюми для ведучих пісенного конкурсу Євробачення у Києві організатори витратили 894 тис. грн.
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