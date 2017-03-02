Відповідальність за загострення ситуації навколо Авдіївки лежить на Росії та її бойовиках, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що відповідальність за поточне жорстке загострення ситуації навколо Авдіївської промзони, обстріл цивільних кварталів і загибель мирних жителів, поранення журналістів, загибель українських військових лежить на Росії і бойовиків, яких вона підтримує.

"Підкреслюю, що теза про те, що вона їх не контролює є абсолютно помилковим, так як в кожному підрозділі знаходяться кадрові російські військові, які виконують накази Російської Федерації", - сказав Порошенко і підкреслив, що наступ на позиції українських військ було організовано російськими військами і бойовиками, які ними контролюються, інформує прес-служба глави держави.

"Українська сторона зробила все можливе для того, щоб відобразити ці атаки, розпочаті в кінці січня. І весь час підкреслює необхідність припинення вогню. Сьогодні вночі в Авдіївці з системи залпового вогню були обстріляні житлові квартали і пункт роздачі гуманітарної допомоги, загинули мирні жителі", - сказав Президент.

За словами Порошенка, проросійські бойовики свідомо не дають працювати ремонтним бригадам, які організувала українська сторона.



Фото: president.gov.ua

Також Президент вважає, що припинення вогню потрібно встановити не тільки в Авдіївці, але і в Донецьку для відновлення постачання міста.

"Наш представник у Спеціальному центрі координації і контролю, отримуючи відповідні накази Міністра оборони, за моїм дорученням, постійно демонстрував готовність до припинення вогню. Хоча б для гуманітарної паузи, для того, щоб відновити забезпечення. Підкреслюю - не тільки в контрольованої українськими військами частини Авдіївки, а припинити той жах, який відбувається зараз в Донецьку з обмеженням поставок світла і води. Там теж наші громадяни і ми про них піклуємося", - заявив Президент.

Нагадаємо, що Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив хронологію бойових дій біля Авдіївки з 29 січня до 3 лютого 2017 року.

Відзначимо, що цього тижня ситуація під Авдіївкою значно загострилась. Бойовики без перестанку порушували режим тиші. Жителі міста залишились без світла та частково без води. Українська сторона понесла великих втрат. Лише протягом минулої доби бойовики 114 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинули 4 бійця ЗСУ, 17 отримали поранення.

Вчора ввесері проросійські колаборанти на Донбасі обстріляли з "Градів" мобільні центри надання гуманітарної допомоги населенню в Авдіївці.