Військова прокуратура: інформації про неналежну якість мінометів "Молот" не отримано

Військова прокуратура назвала головною версією вибухів міномета "Молот" подвійне заряджання.

"Військова прокуратура Київського гарнізону розслідує кримінальне провадження за фактом неналежного виконання своїх обов’язків військовими службовими особами 1285 Головного військового представництва Міністерства оборони України під час виконання державного контракту, що призвело до закупівлі за бюджетні кошти неякісних мінометів М 120-15 "Молот"", - йдеться в коментарі військового прокурора Центрального регіону щодо розслідування вибухів мінометів "Молот".

Триває комплексна судова експертиза, в рамках якої перевіряється технічний стан вказаних мінометів, відповідність їхнім тактико-технічним характеристикам, що заявлені заводом-виробником та можливість їх безпечного використання під час бойових дій.

Крім цього, Державною аудиторською службою проводиться аудит щодо раціонального використання бюджетних коштів Міністерством оборони України. Також досудовим розслідуванням відпрацьовуються суб'єкти господарювання, які залучалися заводом-виробником до виконання робіт, на предмет фіктивності та завищення їх обсягів або вартості.

Наразі об’єктивних даних щодо неналежної якості мінометів, які б обґрунтовувались матеріалами справи, не отримано.

На цей час однією з головних причин мінометів "Молот" є факти подвійного заряджання та порушення порядку проведення стрільб особовим складом.

Нагадаємо, що 24 вересня двоє українських військовослужбовців постраждали внаслідок розриву міномета "Молот" в одній із військових частин у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

В Міноборони пояснили, що розрив міномета "Молот" в одній із військових частин у районі проведення операції Об'єднаних сил стався через погану підготовку снаряду.

6 липня під час військових навчань на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні стався вибух міномета. Загинули троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. Дев'ятеро бійців дістали поранення. Троє з поранених були у важкому стані.

Президент Петро Порошенко на час слідства заборонив використовувати міномети "Молот".

11 липня військові почали слідчий експеримент з мінометами "Молот", щоб установити причину розриву міномета. Журналістів не допустили до слідчого експерименту з міркувань безпеки. На території полігону перебували тільки слідчі, експерти науково-дослідного Інститу судових експертиз та спеціалісти Міністерства оборони.

У Міністерстві оборони стверджують, що міномет "Молот" вибухнув на Рівненському полігоні внаслідок подвійного заряджання.