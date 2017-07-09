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Власники авто на єврономерах підписали меморандум про взаєморозуміння з комітетом Ради

Лазівку для ввезення машин усунуть, а власникам вже ввезених машин запропонують заплатити 1000-1400 євро
Власники нерозмитнених авто, які мітингують у центрі Києва, підписали меморандум про взаєморозуміння з головою комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною.
Власники авто на єврономерах підписали меморандум про взаєморозуміння з комітетом Ради Фото:ukr.lb.ua

"У процесі переговорів ми прийшли до розуміння, що ми можемо разом з ними підписати меморандум, який би включав найважливіші аспекти, щоб люди розуміли, що їх почули, роз'їхалися по домівках і займалися своїми справами. А ми займалися напрацюванням законодавства і в найшвидші терміни приймали його", -  повідомила сама Южаніна, повідомляє Еспресо.TV.

За її словами, у меморандумі є зобов'язання як з боку протестувальників, так і з боку держави.

"Ми пообіцяли, що найближчим часом, на наступному пленарному тижні розглянемо законопроект, приймемо його. Він би включав наступний розділ: фундаментальне закриття кордонів для авто, які незаконно використовують режим тимчасового ввезення або режим транзиту", - повідомила нардеп.

Южаніна повідомила, що друга частина меморандуму стосується обіцянки напрацювання законопроекту, за яким вже ввезені в Україну авто могли б стати на облік, бути розмитненими з сплатою всіх митних платежів, які встановлені державою.

Меморандум передбачає, що з моменту закриття кордонів для нових автомобілів держава звільняє від відповідальності осіб за порушення митних правил.

За словами Южаніної, перехід на українські номери обійдеться фактичним власникам нерозмитнених автомобілів у 1000-1400 євро

"Коли ми порахували, це зовсім невеликі суми сплати митних платежів. Категорія до 2200 см кубічних, 2-га категорія автомобілів, це в районі 1 тис. євро. Наступна категорія - 1,2-1,4 тис. євро", - заявила вона.

Южаніна повідомила, що це рішення стосується авто на іноземних номерах як після 2010 року випуску, так і після 2000 року. Відповідні зміни будуть внесені до Податкового, Митного та Бюджетного кодексів.

Тим часом один з координаторів акції за єврономери Ельдар Салімов у фейсбуці написав, що протест згортається.

"Верховна Рада запропонувала низку поступок щодо наших вимог. Активна фаза акції "За доступне розмитнення" припинена. Ми переходимо до відпрацювання положень нового законопроекту", - зазначив він.

Водночас він додав, що акція може бути відновлена в разі, якщо співпраця з органами законодавчої і виконавчої влади не дасть очікуваних результатів.

Нагадаємо, що під Верховною Радою тривала акція за легалізацію нерозмитнених авто.

Сьогодні, 7 вересня співголова організації "Авто Євро Сила" Олександр Чернявський зі сцени заявив, що керівники спільно вирішили, що акція завершена.

Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.
У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.
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07 09 2017 21:25
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