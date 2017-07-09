Власники авто на єврономерах підписали меморандум про взаєморозуміння з комітетом Ради

Власники нерозмитнених авто, які мітингують у центрі Києва, підписали меморандум про взаєморозуміння з головою комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною.

"У процесі переговорів ми прийшли до розуміння, що ми можемо разом з ними підписати меморандум, який би включав найважливіші аспекти, щоб люди розуміли, що їх почули, роз'їхалися по домівках і займалися своїми справами. А ми займалися напрацюванням законодавства і в найшвидші терміни приймали його", - повідомила сама Южаніна, повідомляє Еспресо.TV.

За її словами, у меморандумі є зобов'язання як з боку протестувальників, так і з боку держави.

"Ми пообіцяли, що найближчим часом, на наступному пленарному тижні розглянемо законопроект, приймемо його. Він би включав наступний розділ: фундаментальне закриття кордонів для авто, які незаконно використовують режим тимчасового ввезення або режим транзиту", - повідомила нардеп.

Южаніна повідомила, що друга частина меморандуму стосується обіцянки напрацювання законопроекту, за яким вже ввезені в Україну авто могли б стати на облік, бути розмитненими з сплатою всіх митних платежів, які встановлені державою.

Меморандум передбачає, що з моменту закриття кордонів для нових автомобілів держава звільняє від відповідальності осіб за порушення митних правил.

За словами Южаніної, перехід на українські номери обійдеться фактичним власникам нерозмитнених автомобілів у 1000-1400 євро

"Коли ми порахували, це зовсім невеликі суми сплати митних платежів. Категорія до 2200 см кубічних, 2-га категорія автомобілів, це в районі 1 тис. євро. Наступна категорія - 1,2-1,4 тис. євро", - заявила вона.

Южаніна повідомила, що це рішення стосується авто на іноземних номерах як після 2010 року випуску, так і після 2000 року. Відповідні зміни будуть внесені до Податкового, Митного та Бюджетного кодексів.

Тим часом один з координаторів акції за єврономери Ельдар Салімов у фейсбуці написав, що протест згортається.

"Верховна Рада запропонувала низку поступок щодо наших вимог. Активна фаза акції "За доступне розмитнення" припинена. Ми переходимо до відпрацювання положень нового законопроекту", - зазначив він.

Водночас він додав, що акція може бути відновлена в разі, якщо співпраця з органами законодавчої і виконавчої влади не дасть очікуваних результатів.

Нагадаємо, що під Верховною Радою тривала акція за легалізацію нерозмитнених авто.

Сьогодні, 7 вересня співголова організації "Авто Євро Сила" Олександр Чернявський зі сцени заявив, що керівники спільно вирішили, що акція завершена.