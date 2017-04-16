Внаслідок вибуху біля Алеппо загинули вже 110 осіб

Кількість жертв вибуху біля сирійського міста Алеппо, де смертник підірвав машину поряд з автобусами вимушених переселенців, сягнула щонайменше 112 осіб, заявила в неділю правозахисна організація "Сирійська обсерваторія з прав людини".

Серед загиблих 98 осіб були переселенцями з двох шиїтських поселень Фуа і Кефрі на північ від Ідліба. Решта - співробітники гуманітарних організацій і охоронці, які перебували на транзитній автобусній стоянці, зазначає AFP.

Число жертв ще не остаточне, оскільки від вибуху постраждали сотні людей.

Раніше сирійська армія через посередників домовилася з ватажками збройної опозиції про те, щоб охочим з міст Забадані і Мадая (у передмісті Дамаска) надали автобуси і безпечний шлях для виходу в Ідліб. Натомість повстанці розблокували дорогу для евакуації кількох тисяч жителів шиїтських поселень Фуа і Кефрі, яких мали доправити в місто Алеппо.

Фото: EPA/UPG

Режим Башара Асада поклав відповідальність за вибух на "терористів". Під цим словом влада має на увазі зокрема й опозиційні групи. Впливове опозиційне угруповання "Ахрар аш-Шам" відкинуло ці звинувачення: "Нашим завданням було забезпечити безпеку цивільним особам, а не вбивати їх".

Нагадаємо, біля колони автобусів з евакуйованими людьми, які очікують виїзду в сирійському місті Алеппо, пролунав вибух. Терорист-смертник підірвав замінований автомобіль поряд з колоною автобусів.

Раніше iPress.ua повідомляв, що тисячі сирійців застрягли в районі Алеппо через призупинення евакуації з двох шиїтських сіл в обмін на сунітських повстанців та їхніх родин.